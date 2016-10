tagesschau24 09:30 bis 10:00 Magazin Zapp Das Medienmagazin Knallhart gegen samtig: das Interview / Unter 1,2,3: Berliner Hintergrundgespräche / Historisch: falsches "Neues Deutschland" / Pulverisiert: Walulis: der Pressesprecher D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken * Satire: Die bessere Politik-Berichterstattung? Sorgen Satire-Sendungen wie die "heute-show" für Politikverdrossenheit oder können sie Leute für politische Themen begeistern? ZAPP hat mit den Machern gesprochen und Studien gelesen. * "Sind die Schnittmenge aus Satire und Comedy" Oliver Welke über die Selbstdefinition der "heute-show" und die Aufgabe von Satire an sich. Es geht um Lacher, Aha-Momente und wichtige Themen. Und einer klaren Haltung bei jedem Thema. * "Eine jämmerliche Art, Satire zu verkaufen" Journalist Hilmar Klute geht hart ins Gericht mit den deutschen Kabarett- und Satiresendungen. Er wirft ihnen Fantasielosigkeit, fehlende Selbstironie und moralische Selbstüberhöhung vor * Durchgezappt: TV-Duell ohne Verlierer? Trump wettert gegen schlechte Mikros, Maas gegen das schlechte Vorgehen von Facebook gegen Hatespeech. Und wir sagen: Tschüs, "Zimmer frei". * Die Bewegtbild-Offensive der Verlage Reichweitenstarke Ausspielwege über Social Media und leistungsstarke Smartphones ermöglichen Verlagen den Einstieg in den Bewegtbild-Journalismus. Die "Bild" ist ganz vorn dabei. * "Wir bespielen hauptsächlich Social Media" Über 1,1 Millionen Live-Views hat "Bild" bei der Berichterstattung über die Landtagswahlen bei Facebook erzielt. Nicht der einzige Erfolg, wie Digitalchef Reichelt verrät. * Die Skandale aus 40 Jahren extra 3 Ein Gag über die katholische Kirche kam nicht gut an. Und auch der über Wolfgang Schäuble im Rollstuhl erzürnte die Gemüter. Beide landeten vor Gericht. * Walulis' Medientypen Der Social-Media-Redakteur: Er soll Shitstorms abwehren, Feuilleton-Artikel in virale Hits verwandeln und neue Leser auf die Website locken. Natürlich aus dem Keller heraus - Social-Media-Redakteur, ein harter Job. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inka Schneider Originaltitel: Zapp

