RTL NITRO 19:25 bis 19:50 Comedyserie King of Queens Fair Play USA 2000 2016-10-10 13:40 HDTV Doug, Carrie, Richie, Donna, Deacon und Kelly verbringen einen gemeinsamen Spieleabend. Dabei beobachtet der entsetzte Doug, wie seine Frau schummelt. Er ist entsetzt und der Zwischenfall geht ihm nicht aus dem Kopf. Er will Carrie unbedingt als "Betrügerin" überführen. Beim nächsten Treffen entschuldigt sich Carrie für ihre Mogelei. Doch am gleichen Abend schummelt sie schon wieder. Doug ist verzweifelt und versucht ihre Beweggründe herauszufinden. Er weiht Arthur in die Geschichte ein, der entsetzt ist von seinem 'kleinen Mädchen'. Bei dem Gespräch erfährt Doug allerdings auch, dass Arthur Carrie immer ausgelacht hat, wenn sie verlor. Doug versucht sich prompt als Therapeut für Carrie und Arthur. Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Merrin Dungey (Kelly Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Marc C. Sedaka