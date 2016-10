RTL NITRO 09:00 bis 09:45 Krimiserie Matlock Auf Ehre und Gewissen - Der Hinterhalt USA 1986 Merken Ein schwerer und nicht ungefährlicher Fall wartet auf den Anwalt aus Atlanta: Matlock soll die Verteidigung des Mafia-Bosses Nicholas Baron übernehmen. Baron wird vorgeworfen, den Mord an seinem Konkurrenten mittels des Profi-Killers Alonzo in Auftrag gegeben zu haben. Anschließend soll Baron dann Alonzo erschossen haben. Die Beweise scheinen absolut eindeutig. Dieser Fall fordert alles von Matlock, denn die Verteidigung eines Mafia-Bosses, der ohnehin schon kein Unschuldslamm ist, widerstrebt dem Anwalt gewaltig... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Benjamin Matlock) Linda Purl (Charlene Matlock) Kene Holliday (Tyler Hudson) William Conrad (D.A. James L. McShane) Joe Penny (Paul Baron) James McEachin (Police Lt. Frank Daniels) Betty Lynn (Sarah) Originaltitel: Matlock Regie: Leo Penn Drehbuch: Dean Hargrove, Anne Collins Musik: Morton Stevens

