RTL NITRO 07:25 bis 08:10 Krimiserie Law & Order Das Einmaleins der Prozesstricks USA 2002 2016-10-09 03:35 Live TV Merken Die arbeitslose Schauspielerin und Sängerin Lucy Dolan wird ermordet in ihrem Apartment aufgefunden. Zufällig werden die drei polizeibekannten Kriminellen Otum, Carton und Johnson dabei gefilmt, wie sie das Haus der Ermordeten mit deren wertvollem Fernseher fluchtartig verlassen. Die drei werden des Mordes angeklagt. Staatsanwalt Branch gibt bekannt, dass er für alle drei die Todesstrafe beantragt. McCoy und Southerlyn führen ein langes Gespräch, in dem sich herausstellt, dass Serena die Todesstrafe in einem Fall wie dem vorliegenden nicht akzeptieren kann und auch in allen anderen Fällen schwer im Zweifel ist, ob diese Strafe überhaupt eine Berechtigung hat. Die drei Angeklagten werden alle des Mordes für schuldig befunden und man bereitet sich auf die Strafmaßverhandlung vor. McCoy, durch Serena nachdenklich gemacht, macht Überstunden und stößt auf etwas Eigenartiges in Lucys Telefondaten: Ein Mann, der vorher ständig bei ihr angerufen hat, hat nach ihrem Tod schlagartig überhaupt nicht mehr angerufen, er muss also gewusst haben, dass sie tot war... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Dakota Anderson (Daniel Otum) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Originaltitel: Law & Order Regie: David Platt Drehbuch: William N. Fordes Kamera: David S. Tuttman Musik: Mike Post

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 374 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 134 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 134 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 134 Min.