RTL 22:45 bis 00:00 Show Adam sucht Eva - Promis im Paradies D 2016 2016-10-07 00:30 Stereo 16:9 HDTV Mit einem "prominent" überarbeiteten Konzept geht es für die Dating-Show der besonderen Art in die dritte Staffel! Neben elf 'Normalo'-Singles verschlägt es diesmal auch sieben Prominente auf eine einsame Insel in der Südsee. Sie alle haben nur ein Ziel: Sie wollen ihren Traumpartner finden - hüllenlos. Originaltitel: Adam sucht Eva - Promis im Paradies