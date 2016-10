BR Fernsehen 03:50 bis 04:35 Kabarett SchleichFernsehen Kabarett. Parodie. Unfug. D 2016 Dolby 16:9 Live TV Merken Helmut Schleich ist ein Garant für ausgezeichnetes politisches Kabarett. Unbeeindruckt von Herbststürmen nimmt Helmut Schleich im Oktober die Politik satirisch, witzig und scharfsinnig unter die Lupe. Bekannt als Meister der Verwandlung und genialer Politiker-Parodist, spielt er mit großem Talent verschiedene Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft und bringt mit Humor und Schärfe deren Ecken und Kanten auf den Punkt. Zu Gast ist der Berliner Querdenker Frank Lüdecke, der mit seinem Insider-Blick aus der Hauptstadt die aktuelle Politik knallhart analysiert. Weibliche Unterstützung bekommt Helmut Schleich von Christiane Blumhoff, die ihm in Wortduellen in Nichts nachsteht. Sebastian Daller, der Gstanzlsänger aus der bayerischen Schublade, und die Jingle-Band Stimmungsbüro Kreitmeier runden den Abend musikalisch ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Blumhoff (Assistentin) Moderation: Helmut Schleich, Christiane Blumhoff Gäste: Gäste: Frank Lüdecke, Sebastian Daller, Stimmungsbüro Kreitmeier Originaltitel: SchleichFernsehen Musik: Sebastian Daller, Stimmungsbüro Kreitmeier

