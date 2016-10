BR Fernsehen 19:30 bis 20:00 Comedyserie Moni's Grill Papa D 2016 2016-10-08 16:45 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken In sieben Folgen trifft fiktionale Erzählung auf Real-Talk. Überraschungsgäste aus Film, Kultur und Unterhaltung schauen vorbei und kommen mit Monika Gruber alias Moni Schweiger ins Gespräch. Vatertag. Eine Gruppe johlender Männer wird von Moni aus dem Lokal an die frische Luft gesetzt. Georg Hackl und Felix Loch, ehemaliger und amtierender mehrfacher Weltmeister im Rennrodeln und Stammgäste in "Moni's Grill", werden dagegen reingelassen. Und aus der nächtlichen Tiefe des Viktualienmarkts nähern sich zwei weitere Männer dem Lokal: der Spanier Manuel Cruz, der Vater von Tonis Tochter Consuela, und Jacko Heller, ein alt gewordenes Schwabinger Original mit großen Sprüchen und deutlich aus der Zeit gefallen, seines Zeichens ehemaliger Liebhaber von Oma Christa Schweiger und als solcher der Vater von Moni. Sehr zu deren Leidwesen. Als Moni ihren Vater sieht, schlägt sie ihm erst einmal die Tür vor der Nase zu. Nach Diskussion mit ihrer Schwester Toni wird das Männer-Vater-Gespann dann aber doch nach oben in die Wohnung gelassen. Dort sieht Consuela mit 14 Jahren ihren Vater zum ersten Mal - und die Schweiger Oma ihren Jacko nach längerer Zeit mal wieder. Toni ist total aufgewühlt und weint sich bei Moni aus. Immerhin hat sie ihr Spanier bereits in der Schwangerschaft sitzen gelassen. Doch wie sich herausstellt, sind die Tränen eher Tränen der Freude. Moni und Toni sind sich am Ende einig, froh zu sein, ihr Leben auch ohne Männer zu meistern. Die junge Consuela sieht das etwas anders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monika Gruber (Moni Schweiger) Christine Neubauer (Toni Schweiger) Sarah Camp (Christa Schweiger) Stefan Mascheck (Friedhelm Henschel) Philipp M. Franck (Hermes) Originaltitel: Moni's Grill Regie: Franz Xaver Bogner Drehbuch: Franz Xaver Bogner Kamera: Theo Müller Altersempfehlung: ab 6