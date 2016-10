BR Fernsehen 15:30 bis 16:00 Dokumentation Geschichten aus der Großmarkthalle D 2012 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Seit 1912 versorgt die Großmarkthalle die Region rund um München mit Lebensmitteln aus aller Welt. So international wie die Ware, so international sind auch die Händler, Wirte und Köche, die hier arbeiten und einkaufen. Ein kulinarischer Kosmos - und eine unerschöpfliche Quelle für Geschichten. In der Blumenhalle herrscht Hochbetrieb. Der Gärtnerjahrtag steht an. 800 Gärtner verwandeln die Innenstadt in ein Blumenmeer und verteilen Sträuße an Passanten. Die Gärtner und Floristen vom Münchner Großmarkt mischen in vorderster Reihe mit. Blasmusik schallt durch die Hallen, bevor die geschmückten Wagen durch die Altstadt rollen und am Ende in St. Peter der Dankgottesdienst stattfindet. In den übrigen Hallen geht der Betrieb weiter seinen Gang. "Delikatessendetektiv" Clark Feldbrach fahndet nach Pfifferlingen und spricht beim "Petersilienkönig" vor. Zur gleichen Zeit besucht Mario Hollinger von der Feinkostfirma Dallmayr einen Kartoffelbauern auf der "Landsberger Lösslehmplatte", um dort die besten Kartoffeln aufzuspüren. Maria Reitmeier, mit 89 Jahren die dienstälteste Verkäuferin, fegt noch zwischen den Ständen aus. Am Abend aber kehrt unverhofft neues Leben in die Hallen ein: Die Firma von Früchte Feldbrach feiert in ihrem 1.000 Quadratmeter großen Lager Jubiläum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geschichten aus der Großmarkthalle