BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Stille Versprechen D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Sandra Kaiser liegt seit vier Jahren im Wachkoma. Sie wird mit einer Lungenentzündung in die Sachsenklinik überwiesen. Ihr Mann André Kaiser, ein Steuerberater, kümmert sich rührend um sie. Als seine Kollegin Christine Heft ihm Arbeitsunterlagen in die Klinik bringt, merkt Doktor Globisch, dass Christine auch Andrés Freundin ist. Doktor Brentano hat inzwischen in der Schweiz eine Klinik gefunden, die sich auf Wachkomapatienten spezialisiert hat. Doch André hat schon mit einer Spezialklinik in London negative Erfahrungen gemacht, auch dort konnte man seiner Frau nicht helfen. Schauspieler: Walfriede Schmitt (Professor Marianne Albrecht / Edith Albrecht) Torsten Buchsteiner (Hugo Gutmann) Karsten Kühn (Jakob Heilmann) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Vogel Drehbuch: Martin Wilke Kamera: Wolfram Beyer, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia