Sat.1 01:05 bis 03:25 Show Ran an den Mann - Hält er, was sie verspricht? D 2016 16:9 HDTV Merken In der Show schicken fünf Frauen ihre Männer ins Duell. In einer gigantischen Arena dürfen die Kerle sich dann gegeneinander behaupten, und die Damen müssen auf ihre ?bessere Hälfte? setzen. Jede von ihnen hat dafür 10.000 Euro zur Verfügung. Vor jedem Spiel erfahren die Damen, um welches Spiel es gehen wird. Dann heißt es: Gebot abgeben! Kann mein Mann das? Oder kann er das nicht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annemarie Carpendale, Annemarie Carpendale, Wayne Carpendale Originaltitel: Ran an den Mann - Hält er, was sie verspricht?