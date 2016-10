VOX 23:05 bis 00:00 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Hurenmord USA 2010 2016-10-08 00:50 Dolby 16:9 HDTV Live TV Merken Die Detectives Benson und Stabler untersuchen den Mord an zwei Prostituierten, die kurz nacheinander tot aufgefunden werden. Da die Leichen ähnliche Würgemale und Blutergüsse aufweisen und an beiden Tatorten eine Gebetskarte gefunden wird, schließen die Ermittler auf einen fanatischen und religiös motivierten Serientäter. Stabler hat jedoch ernsthafte Zweifel daran, dass eines der Opfer, Abby Mannion, tatsächlich als Prostituierte gearbeitet hat, denn die auf ihrem Führerschein angegebene Adresse liegt in einer sehr gehobenen Wohngegend. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass Abby in die Rolle der "Hure vom Straßenstrich" offenbar nur gelegentlich für den Freier Michael Gallagher geschlüpft ist, um sich ihre Kokainsucht zu finanzieren. Unter Tränen gesteht dieser im Verhör seine Affäre mit Abby und ihr gemeinsames Rollenspiel, behauptet jedoch, mit dem Mord an den beiden Frauen nichts zu tun zu haben. Obwohl Gallagher als sehr religiös gilt, scheint er als Täter tatsächlich nicht in Frage zu kommen. Noch während des Gesprächs geht die Meldung vom Überfall auf eine weitere Prostituierte ein, der ebenfalls eine Gebetskarte zugesteckt wurde. Das neue Opfer, eine gewisse Gladys Dalton, hat den brutalen Angriff jedoch mit viel Glück überlebt. Den Ermittlern fällt es zunächst sehr schwer, Gladys Vertrauen zu gewinnen. Schließlich liefert sie Benson und Stabler jedoch wertvolle Einblicke in das Milieu und stellt einen Kontakt zu der minderjährigen Prostituierten "Spud" her, die angeblich auch schon von dem religiösen Wahnsinnigen belästigt wurde. Ihr Zuhälter verhindert zwar eine Unterhaltung mit den beiden Detectives, geistesgegenwärtig steckt das Mädchen Stabler aber heimlich eine sehr präzise Phantomzeichnung des Täters zu. Diese Hinweise führen schon wenig später zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Doch der Fall wird damit nicht leichter. Bei einer Gegenüberstellung zur Identifizierung des Täters gerät Gladys plötzlich in Panik und läuft davon. Dabei stürzt sie und wird bewusstlos, wobei die Polizisten eine überraschende Entdeckung machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Dann Florek (Captain Donald "Don" Cragen) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Mick Betancourt Kamera: Tom Weston Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12