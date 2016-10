VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Vertrauen USA 2007 2016-10-08 23:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Detective Olivia Benson (Mariska Hargitay) muss der Tatsache ins Auge sehen, dass ihr Halbbruder Simon Marsden ein Vergewaltiger ist. Da die Beweislage eindeutig ist, erklärt sie sich bereit, Captain Julia Millfield (Kim Delaney) bei den Ermittlungen gegen Simon zu unterstützen. Ein Fund in Millfields Büro macht Benson allerdings skeptisch. Will sich ihre Kollegin etwa nur dafür rächen, dass Simon einst versuchte, ihre Schwester zu vergewaltigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Detective John Munch) Dann Florek (Captain Don Cragen) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (M.E. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Jonathan Greene Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16