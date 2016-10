VOX 21:10 bis 22:10 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Alkohol USA 2007 2016-10-07 01:10 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Für Melanie Tamkin kam jede Hilfe zu spät: Die Schülerin der Hanover Day Highschool erstickte an ihrem Erbrochenen. Die Blutprobe ergibt, dass das Mädchen stark alkoholisiert war. Ermittlungen der SVU ergeben, dass Melanie zusammen mit Freunden eine wilde Party feierte und eine der Mütter für den nötigen Alkoholvorrat sorgte. Als es kurze Zeit später zu einem Autounfall kommt, bei der zwei weitere Jugendliche aus dieser Clique ums Leben kommen, eskaliert die Situation? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Detective John Munch) Dann Florek (Captain Don Cragen) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (M.E. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Yelena Lanskaya, David Platt Drehbuch: Allison Intrieri Kamera: George Pattison Musik: Mike Post