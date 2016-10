Niederlande 2 00:10 bis 05:15 Sonstiges Nacht van het Mediafonds NL 2016 Merken De afgelopen 28 jaar klopten veel creatieve makers in Nederland aan bij het Mediafonds. Allemaal in de hoop op een financiële bijdrage om zo hun visuele dromen waar te kunnen maken. Het Mediafonds, een instituut dat zich met name richt op het stimuleren van talent en experiment, en niet bij voorbaat uit is op succes, maakte tijdens haar bestaan maar liefst 4000 van deze dromen waar. Vele waren succesvol en sleepten op festivals in en buiten Nederland grote prijzen in de wacht. Anno 2016 komt er door bezuinigen van het rijk aan dit fonds een eind. Voor de vele makers en kijkers een droevig feit. Als eerbetoon een bijzondere selectie uit die oneindige rij producties die dankzij het Mediafonds tot stand zijn gekomen. Van klassiekers die je gezien moet hebben tot de nieuwste prijswinnende producties van aanstormend talent. Maar liefst zeven uur lang non-stop documentaire, fictie, animatie, dansfilm en videokunst. Dat de nacht van het Mediafonds eeuwig mag duren. In Google-Kalender eintragen