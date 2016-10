Niederlande 2 19:45 bis 20:25 Sonstiges Blauw Bloed Glamourkoninginnen: Máxima en Anna Paulowna NL 2016 HDTV Merken Met: Koningin Máxima heeft woensdag 5 oktober in paleis Het Loo in Apeldoorn de tentoonstelling "kleurrijke koningin Anna Paulowna" geopend over haar verre voorgangster, de echtgenote van koning Willem II. Conservator Paul Rem heeft in de westvleugel van het paleis geprobeerd de sfeer te scheppen van het Russische hof, want tsarendochter Anna Paulowna voelde zich meer verbonden met haar Russische vaderland dan met de Nederlandse polder. Jeroen spreekt met conservator Paul Rem over Anna Paulowna en de bijzondere expositie. * Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandagmiddag in het Aboriginal Art Museum alvast een voorschot genomen op het staatsbezoek dat ze eind deze maand brengen aan Australië. Het koningspaar opende de tentoonstelling 'Mapping Australia'. Australië staat dit jaar stil bij de "ontdekking" van de westkust door de Nederlander Dirk Hartog, deze maand precies 400 jaar geleden. * Donderdag 6 oktober heeft de koning een bezoek gebracht aan de brandweer. Brandweer Nederland, alle brandweerkorpsen samen, bestaat dit jaar honderd jaar. Op het jaarlijks terugkerende Landelijk Congres Brandweer Nederland werd hier uitgebreid bij stilgestaan. * Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam pakt uit met een tentoonstelling over spraakmakende tassen van Europese koningshuizen. "Royal Bags" met tassen van koningin Elizabeth, keizerin Sisi, Grace Kelly en natuurlijk ons eigen koningshuis. Koningin Máxima selecteerde zelf speciaal voor deze tentoonstelling drie tassen uit de collectie van koningin Juliana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jeroen Snel Originaltitel: Blauw bloed