Met: Op een bouwkavel in Apeldoorn realiseerden architect Lars Courage en zijn vrouw Christa een uniek stalen huis waar ze aan de voorkant werken en aan de achterkant wonen. * Chef-kok Sharon de Miranda maakt haar eigen variatie op een klassiek Italiaans recept, namelijk tiramisu met bitterkoekjes. * In Drenthe wonen dassen. Waar precies is geheim, en zéker als er jonkies zijn. Boswachter Marieke mag mee spotten met haar collega. Unieke opnames van een volledige dassenfamilie. * De 26-jarige Lisanne uit Vroomshoop is professioneel drankstoker. Culinair expert Alain Caron proeft haar kozakkenruter, een bijzonder kruidenbitter en kookt ermee. * In Margraten staat het moderne, duurzaam gebouwde vakwerkhuis van Frank en Monique Radder. En voor zover bekend is dit het eerste moderne vakwerkhuis in Nederland sinds 150 jaar.