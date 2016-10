Niederlande 2 11:25 bis 12:05 Sonstiges Volle Zalen NL 2016 HDTV Merken Georgina Verbaan staat na vijf jaar weer op het toneel in de voorstelling Venus, met Jeroen Spitzenberger als tegenspeler. Een stuk over verleiding, erotiek en macht, onder regie van Johan Doesburg. Verder een eigenzinnige uitvoering van Het Zwanenmeer met muziek van de popgroep Alamo Race Track en cabaretier Jörgen Raymann over zijn inspiratiebronnen, o.a. het komische duo Snip en Snap en stand-upcomedian Eddie Murphy. In Google-Kalender eintragen Moderation: Cornald Maas Originaltitel: Volle Zalen