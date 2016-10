Niederlande 2 09:30 bis 10:05 Sonstiges Vroege Vogels NL 2016 HDTV Merken Met: De grote zilvermeeuw is een prachtige verschijning aan de kust, maar een stad als Leiden wordt er gek van. Ze schreeuwen en scheuren de vuilniszakken open. Menno Bentveld onderzoekt hoe de overlast aangepakt kan worden, met respect voor de prachtige vogel natuurlijk! * Daarnaast een van de grootste kevers van ons land; die komt maar op een plek in Nederland voor. In een vennetje in zuidwest Drenthe. Sinds de ontdekking van de geelgerande waterroofkever in 2005 proberen onderzoekers het prachtige dier te redden en verder te verspreiden. * Tenslotte is het gelukt om de meest onzichtbare slang van Nederland te filmen, de gladde slang. In Noord-Brabant wordt al jaren hard gewerkt om het zeldzame reptiel te helpen. Met succes. In Google-Kalender eintragen Moderation: Menno Bentveld, Minouska Meulens Originaltitel: Vroege vogels