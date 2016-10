n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation XXL-Logistik - Kreuzfahrtschiff der Superlative GB 2013 2016-10-07 03:50 16:9 HDTV Live TV Merken Gemütlichkeit sucht man in dieser Küche vergebens: In Port Everglades in Florida geht eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt vor Anker. Die Speisekammer muss aufgefüllt werden. An Bord verarbeiten 250 Köche in gerade einmal 7 Tagen rund 100 Tonnen Lebensmittel. Während einer Kreuzfahrt kochen sie bis zu 30.000 Essen pro Tag. Die n-tv Dokumentation begleitet die Köche bei ihrer stressigen Arbeit im Dienste für das leibliche Wohl der Gäste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mega Food