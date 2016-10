Servus TV 01:20 bis 02:00 Serien Hell on Wheels Die Mormonen USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Reporterin besucht die wieder aufgebaute Eisenbahnstadt "Hell on Wheels". Sie möchte sich von den Bauarbeiten an der Eisenbahnlinie ein Bild machen. Doch die geraten ins Stocken, als die Strecke über das Land einer Mormonen-Familie führen soll. Bohannon versucht zwar, eine Alternativroute zu finden, macht der Familie gleichzeitig aber auch klar, dass sie im Notfall weichen muss... Free-TV-Premiere der dritten Staffel der packenden Westernserie aus dem Hause AMC, der Erfolgsschmiede hinter den preisgekrönten TV-Meilensteinen "Breaking Bad" und "The Walking Dead"! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Colm Meaney (Thomas "Doc" Durant) Common (Elam Ferguson) Jennifer Ferrin (Louise Ellison) Robin McLeavy (Eva) Phil Burke (Mickey McGinnes) Ben Esler (Sean McGinnes) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Adam Davidson Drehbuch: John Wirth Kamera: Marvin V. Rush Musik: Kevin Kiner