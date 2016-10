Servus TV 20:15 bis 21:25 Dokumentation Unsere Welt - Stars schlagen Alarm Harrison Ford - Trockenzeit USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Was bedeutet der Klimawandel für unseren Planeten Erde? Welche Auswirkungen hat der bisherige Umgang der Menschen mit der Erderwärmung? Das ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Die beeindruckende Doku-Reihe setzt sich direkt an den Orten des Geschehens mit dieser Problematik auseinander. Hollywood-Schauspieler Don Cheadle besucht den unter extremer Dürre leidenden Südwesten der USA. Harrison Ford reist nach Indonesien zu den weitgehend zerstörten Torfwäldern und den Palmölplantagen. Journalist und Pulitzer-Preisträger Thomas Friedman untersucht eine "Megadürre" in Syrien. Produziert wurde die Doku-Reihe von einem hochkarätigen Team: dem Hollywood-Regisseur James Cameron (Titanic, Avatar), dem legendären Produzenten Jerry Weintraub (u.a. Ocean's Eleven), dem Schauspieler Arnold Schwarzenegger, dem Klima-Experten Daniel Abbasi, sowie den preisgekrönten US-amerikanischen Fernsehproduzenten Joel Bach und David Gelber. Als Co-Executive Producer fungierten der siebenfache Emmy-Preisträger Solly Granatstein und der CEO der Avatar Alliance Foundation Maria Wilhelm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Years of Living Dangerously