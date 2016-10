Servus TV 11:05 bis 12:04 Reportage Servus Reportage Böse Saat, gute Saat - Was essen wir morgen? Böse Saat, gute Saat - Was essen wir morgen? A, D 2014 2016-10-09 11:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Pflanzen - Grundlage unserer Ernährung. Seit Jahrtausenden werden sie vom Menschen gezüchtet und verbessert. Doch was nicht ertragreich genug ist, schafft es gar nicht erst in den Handel, denn es bekommt keine Zulassung. Sorten, die den strengen Prüfkriterien nicht standhalten, dürfen nicht gehandelt werden. Das betrifft viele alte Sorten. Sie verschwinden so allmählich von unseren Tellern. Die Reportage begleitet Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Vielfalt auf unseren Äckern und damit auf unseren Tellern zu erhalten. Sie besucht außerdem Saatgutzüchter und Prüfanstalten, die Einblicke geben in die sorgfältigen Kontrollen und Prüfverfahren für Samen, die bei uns angebaut werden sollen. Der Film geht dabei auch der Frage nach, wie es um die Verwendung gentechnisch veränderten Saatguts steht. Selbst wenn Österreich und Deutschland bisher kein gentechnisch verändertes Saatgut anbauen, sind bestimmte Sorten bereits zugelassen. Zumindest als Tierfuttermittel werden gentechnisch veränderte Pflanzen importiert und gelangen so in unseren Nahrungskreislauf. Ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis auch wir gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Servus Reportage