Servus TV 09:35 bis 10:07 Dokumentation Fast vergessen - Handwerkliches Erbe Doris Pfaffenlehner, Schuhmacherin Doris Pfaffenlehner - Schuhmacherin 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Egal ob klassische Haferlschuhe aus Rehleder oder traditionelle Trachtenschuhe einmal anders: Bei der Arbeit an ihren Maßschuhen vertraut die junge Meisterin Doris Pfaffenlehner auf alte Werkzeuge. Etwa auf die Presse aus dem 19. Jahrhundert, mit der sie die Brandsohle, das Herzstück ihrer Schuhe, mit dem Oberleder verbindet. Mit viel Liebe zum Detail arbeitet sie bis zu 40 Stunden an einem Paar jedes für sich ein Unikat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fast vergessen - Handwerkliches Erbe

