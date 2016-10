kabel1 classics 00:35 bis 02:05 Western Djangos blutige Spur I 1972 20 40 60 80 100 Merken Deborah Carter verkauft ihre Farm für gutes Geld an eine Eisenbahngesellschaft. Kurz nach der Transaktion wird die junge Frau brutal überfallen und getötet. Ihr Bruder ist starr vor Entsetzen und schwört Rache an den Tätern. Es dauert nicht lange, bis Django eine blutige Spur der Verwüstung hinter sich lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Harrison (Jeff Carter / James Luke / Django) Anita Ekberg (Jane) Rik Battaglia (Montana) Furio Meniconi (Tom) George Wang (Ling Fu) Emilio Vale (Carlos Armendariz) Dada Gallotti (Deborah Carter / Luke) Originaltitel: La lunga cavalcata della vendetta Regie: Amerigo Anton Drehbuch: Amerigo Anton Kamera: Romolo Garroni Musik: Carlo Esposito Altersempfehlung: ab 12