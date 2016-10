kabel1 classics 19:20 bis 19:50 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Tonys Versprechen USA 1990 Merken Mrs. Napoli muss operiert werden. Zuvor nimmt sie Tony noch das Versprechen ab, im Ernstfall für ihren Enkel Billy zu sorgen. Kaum versprochen wird Tony bewusst, was er sich da aufgehalst hat. Rat suchend wendet er sich an alle Bekannten und Verwandten. Schließlich ändert er doch seine Einstellung. Er beschließt, auf jeden Fall zu seinem Versprechen zu stehen. Als Tony die genesende Mrs. Napoli besucht, erlebt er eine Überraschung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Vera Lockwood (Mrs. Napoli) Rhoda Gemignani (Mrs. Rossini) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Bob Rosenfarb Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft