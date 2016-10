kabel1 classics 11:45 bis 12:10 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Die Cowboy-Romanze USA 1990 Merken Samantha hat in New Mexico einen Ferienjob angenommen. Ihr Vater Tony möchte natürlich, dass sie ihr Studium schnellstens wieder fortsetzt. Doch Samantha denkt nicht daran, und Tony wittert Unheil - in Form eines Mannes. Er reist zusammen mit Angela, Mona und Jonathan nach New Mexico, wo sie auch gleich den Grund für Samanthas Entschluss kennen lernen: Matt. Die beiden wollen heiraten und ein Leben auf dem Lande führen. Tony ist entsetzt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Kate Vernon (Kathleen) Patrick Muldoon (Matt) Jean Sincere (Mrs. Albrecht) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Richard Albrecht, Casey Keller Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft