RBB 03:45 bis 04:15 Magazin Kowalski & Schmidt Deutsch-polnisches Journal Woher kommt ein Wroc?awer? / Wer ist ein Berliner? / Erinnerung an die Massaker von Wolhynien / Kogel-Mogel Silber Edition / Eine andere Love Story D 2016 2016-10-08 03:10 Live TV Merken * Woher kommt ein WrocIawer? Im Mai 1945 lag die deutsche Stadt Breslau in Schutt und Asche. Wer nicht geflohen war und den Angriff der Roten Armee überlebte, wurde bald ausgesiedelt. Aus dem Osten Polens zogen bald neue Einwohner in die ausgebrannte niederschlesische Metropole. Nach dem Potsdamer Abkommen wurde die gesamte Region der Republik Polen zugesprochen und die Stadt in WrocIaw umbenannt. Eine Ausstellung erinnert an diese ersten WrocIawer. * Wer ist ein Berliner? Fast alle Berliner sind Ausländer. Ob Schwaben oder Türken, Polen oder Russen, sie alle behaupten nach einem kurzen Aufenthalt an der Spree, sie seien "waschechte" Berliner. Aber was macht einen""Berliner" aus? Und wie lange muss man in dieser "Hauptstadt der Einwanderer" wohnen, um sich "ein Berliner" nennen zu dürfen? * Erinnerung an die Massaker von Wolhynien: Das polnische Parlament spricht in seiner Resolution von "Völkermord", ukrainische Historiker sprechen vom "polnisch-ukrainischen" Konflikt. 1943 begingen ukrainische Nationalisten ein Massaker an tausenden polnischer Zivilisten. Es belastet bis heute das Verhältnis zwischen den beiden Nachbarvölkern. Jetzt läuft ein Film in den polnischen Kinos, der von den Verbrechen erzählt. Er wird für weitere Spannungen sorgen. * Eine andere Love Story: Der Berlinerin Katharina Rost wurden nach schwerer Sepsis Hände und Beine amputiert. Sie sitzt im Rollstuhl und ist auf Hilfe angewiesen. In einem ihrer häuslichen Pfleger lernte sie ihre große Liebe kennen: der Pole Jacek Gozdan pflegt Katharina seit zwei Jahren. Das Paar wohnt jetzt in Frankfurt/Oder, bald wollen sie heiraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ola Rosiak, Daniel Finger Originaltitel: Kowalski & Schmidt

