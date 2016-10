RBB 20:15 bis 21:45 Porträt Ein Abend für Peter Frankenfeld D 2008 Merken Peter Frankenfeld gilt als einer der Pioniere des deutschen Unterhaltungsfernsehens. Der Entertainer führte durch mehr als 1.500 Sendungen und seine großkarierte Jacke wurde dabei zu seinem "Markenzeichen". Der selbst ernannte "Spielführer" machte alles als Erster: Telefonstreiche, Spiele mit Publikum, Talent- bzw. Castingshows, Außenspiele - zum Teil mit versteckter Kamera - , lustige Werbespots und vieles mehr. Dieser Film zeigt die beliebtesten Sketche von und mit Peter Frankenfeld, in denen u. a. seine Ehefrau Lonny Kellner, Caterina Valente, Walter Giller und Rudi Carrell mitgewirkt haben. Darunter sind natürlich die Klassiker wie "Papi geht's gut", der "Hotelportier" und Peter Frankenfeld als der "Spezialist" für Bowle. Sohn Thomas erzählt über seinen Vater Peter Frankenfeld. Prominente Kollegen wie Jürgen von der Lippe, Mary Roos, Otto Waalkes, Frank Elstner, Dieter Thomas Heck, Axel Bulthaupt und Lonny Kellner erinnern sich an den beliebten Entertainer. Außerdem ehren Emmi & Herr Willnowsky den Showmaster Peter Frankenfeld mit einer sehr speziellen Hommage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Thomas Frankenfeld, Jürgen von der Lippe, Mary Roos, Otto Waalkes, Frank Elstner, Paul Kuhn, Thomas Gottschalk, Axel Bulthaupt, Lonny Kellner Originaltitel: Ein Abend für Peter Frankenfeld Regie: Ralf Kilian