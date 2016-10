RBB 17:05 bis 17:55 Dokusoap Panda, Gorilla & Co. Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin D 2011 HDTV Live TV Merken In der letzten Folge dieser Staffel macht Tierpflegerin Angelika Berkling einen finalen Rundgang bei den verschiedenen Jungtieren des Alfred-Brehm-Hauses und resümiert über deren Entwicklungen. Besucht werden: Chinaleopardin Nehama, die sich mittlerweile auf der Außenanlage super eingelebt hat. Der sechs Monate alte Serval-Junge Kibo, der bald den Tierpark verlassen muss sowie die fünf Monate alten Karakal-Kinder Melua, Esmeralda und Mazuri. Mohrenmaki-Junge Lenni ist inzwischen ziemlich flügge geworden. Während er sich in der ersten Zeit nur bei Mutter Uta aufgehalten hat, scheint Lenni sich jetzt mit Vater Brutus verbrüdert zu haben. So selbstständig ist Malaienbären-Mädchen Linh noch nicht. Sie weicht keine Sekunde von der Seite ihrer fürsorglichen Mutter Tina. Das kleine Erdferkelbaby aus dem Zoo hatte mit seiner Mutter nicht so viel Glück, weshalb sich jetzt die Pfleger aus dem Nachttierhaus um ihn kümmern. Höhepunkt für den Kleinen ist der morgendliche Spaziergang mit Mario Grüßer vorbei an Panther, Tiger und Co. Zusammen mit den Großen an die frische Luft, dürfen zum ersten Mal auch Max und Moritz, die zwei Giraffenkinder aus dem Tierpark. Was tun Tiere nicht alles für ein bisschen Nahrung! Familie Nasenbär bewegt sich dafür von ganz oben aus den Baumwipfeln herunter. Auch Gorilla Ivo bemüht sich redlich, an seine geliebten Futterpellets zu kommen, welche die Pfleger zuvor in Röhren versteckt haben. Da hat es Geburtstagskind Bao Bao schon leichter: Zur Feier des Tages gibt es für den 33-Jährigen eine Torte aus Hefeteig, Brezeln und Vitaminsaft und für die Pfleger Sekt. Guten Appetit und Prost! Darüber hinaus in dieser Folge: Neues von Panzernashorn Betty und ihrem Baby, Spielzeug für die Wickelbären im Nachttierhaus, eine Luftveränderung für den Strohhalsibis und ein Fischfrühstück für die Pelikan-Kolonie vorm Schloss Friedrichsfelde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Panda, Gorilla & Co.