RBB 10:40 bis 12:10 Filme Ich pfeif auf schöne Männer D 2001 Nach dem Roman von Tina Grube 2016-10-08 14:05 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Zwischen all den Werbeaufträgen und Fernsehspots hat es die arbeitswütige und karrierebewusste Artdirektorin Linda Lano doch noch geschafft, dem Mann fürs Leben zu begegnen. Der sensible Spielzeugfabrikant Chris Meinart ist nach dem Tod seiner Frau zum ersten Mal wieder richtig verliebt. Lindas schwuler Kollege Donald ist für sie die beste Freundin, doch momentan ist auch er in Liebesnöten. Er liebt den Agenturchef Peter König, doch Peter wagt es nicht, sich offen zu ihrer Beziehung zu bekennen. Linda hat kaum Zeit, ihn zu trösten. Sie fühlt sich unter Druck gesetzt, als Chris sie in ein heimlich gemietetes Appartement entführt und sie bittet, mit ihm dort zu leben. Linda bekommt Angst um ihre Unabhängigkeit. Sie nimmt spontan ein verlockendes Angebot des erfolgreichen Regisseurs Jo Bent an, wird seine Managerin und verliebt sich in ihn. Sie fällt aus allen Wolken, als Jo ihr seine Familie vorstellt. Die verzweifelte Linda will zu Chris zurück, doch der verkauft gerade seine Firma, um in die USA auszuwandern. Kann Linda ihn noch aufhalten? Regisseur Helmut Metzger verfilmte die Fortsetzung des Films "Männer sind wie Schokolade" mit viel Gespür für Ironie und liebevolle Situationskomik. Ihm gelang eine unterhaltsame Persiflage auf Lust und Last der Single-Gesellschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Nitsch (Linda Lano) Robert Giggenbach (Chris Meinart) Stefan Jürgens (Donald) Peter Sattmann (Peter König) Dieter Matthes (Jo Bent) Roland Schäfer (Lindas Vater) Isolde Barth (Lindas Mutter) Originaltitel: Ich pfeif auf schöne Männer Regie: Helmut Metzger Drehbuch: David Ungureit Kamera: Zivko Zalar Musik: Stefan Traub