RTL Passion 05:35 bis 06:00 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Franziska hat eine Riesenwut auf Florian. Wegen ihm verpasst sie ihre Chance, sich bei einem wichtigen Match zu beweisen. Florian gibt dagegen "Frank" die Schuld an der peinlichen Niederlage des Eishockeyteams. Ingo greift zu teambildenden Maßnahmen, um die beiden Kontrahenten zur Zusammenarbeit zu zwingen. Der Versuch geht jedoch gründlich schief. Deniz macht sich besorgt Gedanken darum, wie er Marian die Nachricht über Jennys Absturz am besten beibringen kann, wenn dieser nach Essen zurückkehrt. Doch als Marian überraschenderweise früher zurückkommt, hört er zufällig mit, wie Deniz und Katja darüber sprechen, dass Jenny vermutlich tot ist. Simone lässt sich wider Erwarten auf den Kuss mit Rafael ein, bis der intime Moment von Vanessa unterbrochen wird. Simone gesteht Vanessa den Kuss, behauptet aber, dass sie nichts von Rafael will. Als Simone aber erfährt, dass Rafael plötzlich aus Essen abgereist ist, kann sie nicht umhin, enttäuscht zu sein. Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: René Wolter Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser