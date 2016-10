RTL Passion 15:30 bis 15:55 Daily Soap Alles was zählt D 2016 Merken Es ist ein Rennen gegen die Zeit: Carmen und Christoph lassen sich nicht davon abhalten, Simone zu suchen - und sie zu finden. Doch nachdem Simone im Krankenhaus eingeliefert wurde, muss ihre Familie befürchten, dass die Hilfe zu spät kam. Ingo überspielt erfolgreich seine Gefühle für Diana und seine Angst um sie. Das geht so lange gut, bis er erfahren muss, dass ein anderer Patient an dem Virus gestorben ist. Plötzlich hat Ingo Panik - und das nicht unberechtigt. Michelle genießt die Zeit mit Deniz und glaubt, dass er sich extra für sie den Tag freischaufelt. Als sie jedoch ins Krankenhaus zu Simone gehen, muss Michelle erkennen, dass Deniz' Interesse nicht ihr, sondern einer anderen Frau galt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt