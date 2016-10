RTL Passion 13:30 bis 13:55 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-10-09 05:10 Merken Im Streit gesteht Robin Felix, hinter dessen Rücken Kevin gespielt zu haben. Verzweifelt fürchtet er, dass Felix ihn bei Coco verrät, doch der stellt ihm das Ultimatum, ihr selbst die Wahrheit zu sagen. Als Coco bei dieser Gelegenheit bekräftigt, noch immer in den netten Kevin verliebt zu sein, gerät Robins guter Vorsatz ins Wanken. Verzweifelt sucht er nach einem Weg, ihr begreiflich zu machen, dass sie sich in Wahrheit in ihn verliebt hat. In der Hoffnung, Coco dies plastisch vor Augen führen zu können, schlüpft er zum letzten Mal in Kevins Rolle. Doch Robins Plan droht zu scheitern, als in diesem Moment unerwartet der echte Kevin auftaucht. Cécile und Leonard machen sich auf den Weg, um Moritz zu suchen. Tatsächlich retten sie den Jungen, bevor er wieder von Jonny zusammengeschlagen wird. Doch Moritz ist darüber gar nicht glücklich und beschimpft sie, durch ihr Eingreifen sein Problem noch größer gemacht zu haben. Dabei erfahren Leonard und Cécile, dass Moritz von Jonny darauf angesetzt wurde, sie auszunehmen. Trotzdem halten sie zu ihm. Sie wollen sein Vertrauen gewinnen. Und dann überrascht er die beiden mit einer ungewöhnlichen Aussage. Sylvia kann Arno überzeugen, vor Johannes zu schweigen. Doch er muss nun verzweifelt mit Elisabeth um eine Entscheidung ringen, die ihrer beider Existenz betrifft. Mangels Beweisen erkennen beide, dass ihnen keine Wahl bleibt, als das Bauvorhaben zu Ende zu bringen. Obwohl sich beide vormachen wollen, dass Sylvia sich in einen persönlichen Rachefeldzug gegen Bernd hineinsteigert, der sie Gespenster sehen lässt, wird Arno das ungute Gefühl nicht los, mit halbseidenen Partnern zusammenzuarbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics