RTL Passion 11:40 bis 12:10 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-07 03:00 Katja springt spontan für Tom ein, als er einen Blackout hat, und die Präsentation zu scheitern droht. Sie macht ihre Sache super und entsprechend erleichtert sind die beiden hinterher. Sie sind sicher, inzwischen gute Freunde zu sein. Doch als die beiden den ergatterten Entwicklungsauftrag feiern, kommt es zu einem innigen Augenblick. Aufgrund des tragischen Umstandes, dass Simone verschwunden ist, entschließt sich Maximilian, Ben die Verantwortung für die Firma zu übergeben um nach Russland zu reisen. Er verspricht Vanessa, nicht ohne Simone heimzukehren. Isabelle ist der Meinung, dass Franziska ihre Scharade nicht mehr lange weiter spielen kann. Dennoch ist Franziska entschlossen, um ihren Traum zu kämpfen und ihre Gefühle für Florian wegzuschieben. Doch so einfach ist es nicht, denn sie wird von Florian eingeladen, mit ihm auf "Frauenfang" zu gehen. Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Andreas Stenschke Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser