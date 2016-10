Pro7 Fun 09:40 bis 10:05 Comedyserie Community Duell in der Sonnenkammer USA 2012 2016-10-09 08:00 16:9 HDTV Merken Die beiden Filmstudenten Isabelle und Will begeben sich in das berüchtigte Wohngebiet Draymen Estate, um eine Doku über die Verhältnisse dort zu drehen. Die Kinder der Siedlung präsentieren ihnen fröhlich Tiere, die sie getötet haben, und lassen sie auch mit ansehen, wie sie eine Katze foltern. Die Erwachsenen hingegen scheinen dauerhaft benebelt zu sein, wofür eine besondere Sorte Gras verantwortlich ist, für die ein ganz spezieller Dünger benötigt wird. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Joel McHale (Jeff Winger) Gillian Jacobs (Britta Perry) Danny Pudi (Abed Nadir) Yvette Nicole Brown (Shirley Bennett) Chevy Chase (Pierce Hawthorne) Alison Brie (Annie Edison) Donald Glover (Troy Barnes) Originaltitel: Community Regie: Tristram Shapeero Drehbuch: Dan Harmon, Steve Basilone, Annie Mebane Kamera: Gary Hatfield Musik: Ludwig Goransson Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 256 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:10

Seit 109 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:50

Seit 51 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 46 Min.