N24 Doku 01:20 bis 02:00 Dokumentation Showdown im Supermarkt USA 2011 HDTV Am 23. April 1987 verlässt William Cruse schwer bewaffnet sein Haus in Palm Bay, einer kleinen Gemeinde an Floridas Ostküste. Er eröffnet das Feuer auf Polizisten und Zivilisten und nimmt in einem Supermarkt die junge Mitarbeiterin Robin Brown als Geisel. Mehrere Stunden verbringen die beiden verbarrikadiert in einem Lagerraum, während Scharfschützen das Gebäude umstellen. Mit Interviews und Reenactment werden die erschütternden Ereignisse dieses Tages spannend nacherzählt. Originaltitel: Do or Die (3): Palm Bay Rampage