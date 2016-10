N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Prekäre Arbeit: Was sind die gefährlichsten Jobs der Welt? Prekäre Arbeit: Was sind die gefährlichsten Jobs der Welt? D 2015 HDTV Merken So manche Arbeit verleiht dem Wort "Berufsrisiko" eine völlig neue Bedeutung - so wie der Job der Abwrackarbeiter in Bangladesch, die ausrangierte Frachtschiffe von gigantischem Ausmaß nur mit einem Schweißgerät zerlegen. "Welt der Wunder" zeigt die gefährlichsten Jobs der Welt. Außerdem: Über den Wolken - wie werden Hubschrauber-Piloten ausgebildet? Sanfte Riesen in Gefahr - warum sind Seekühe vor dem Aussterben bedroht? Und: Fernöstliche Therapie - was steckt hinter Akupunktur? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder