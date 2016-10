Pro7 MAXX 01:35 bis 02:00 Trickserie Akame Ga Kill! Akame Ga Kill J 2014 HDTV Merken Esdeath fordert Akame zum ultimativen Duell heraus. Beide müssen dabei an ihre Grenzen gehen. Ihnen sind nur noch die stärksten und gefährlichsten Kaiserwaffen geblieben. Aber nicht nur für Esdeath und Akame heißt es alles oder nichts. Von Leone in die Enge getrieben aktiviert auch der Kaiser seine Kaiserwaffe ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Akame ga Kill! Altersempfehlung: ab 16