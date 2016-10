Pro7 MAXX 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Der Ding-Shop USA 2012 2016-10-09 16:45 Dolby Digital HDTV Merken Walden lässt sich darauf ein, Jake und Eldridge zu einer Party zu fahren. Da Jake die Adresse falsch verstanden hat, wird die Suche nach der Veranstaltung zur Schnitzeljagd. Nach ihrem Schulabschluss wollen Jake und Eldridge als Berater in Waldens Firma eintreten und schlagen dem Programmierer schon jetzt die abstrusesten Ideen für Smartphone-Apps vor. Unterdessen muss sich Alan mit Lyndseys Mutter Jean herumschlagen, die aus dem Altenheim zu Besuch ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Georgia Engel (Jean) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Graham Patrick Martin (Eldridge Mackelroy) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12