ProSieben 11:25 bis 11:50 Comedyserie Mike & Molly Das Fenster zum Hof USA 2013 2016-10-08 08:05 16:9 Dolby Digital HDTV Molly sitzt an ihrem Schreibtisch und versucht, zu arbeiten. Doch sie lässt sich mit Blicken aus dem Fenster ablenken, ohne auch nur eine Zeile zu Papier gebracht zu haben. Plötzlich nimmt sie wahr, wie ihr Nachbar Kleidung im Hinterhof entsorgt. Handelt es sich um Frauenkleider? Was ist da los? Sie beginnt, den Nachbarn auszuspähen Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Louis Mustillo (Vince) David Anthony Higgins (Harry) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Phill Lewis Drehbuch: Aaron Vaccaro, Marla DuMont Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman