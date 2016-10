ProSieben 09:40 bis 10:05 Comedyserie The Big Bang Theory Business im Wohnzimmer USA 2009 16:9 Merken Statt zu kellnern, will Penny fortan Haarspangen basteln. Sie hat auch schon eine Idee, wie dieser "Penny-Blütentraum" aussehen soll. Sogar Sheldon zeigt sich interessiert. Derweil vergnügen sich die Jungs mit einem raffinierten Spiel: "Geheimagenten-Laserhinderungsschachspiel" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kaley Cuoco (Penny) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Peter Chakos Drehbuch: David Goetsch, Richard Rosenstock Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

