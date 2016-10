ProSieben 07:35 bis 08:00 Comedyserie Two and a Half Men Der Trauerarbeiter USA 2008 HDTV Merken Charlies ständigen Frauengeschichten veranlassen Alan zu großer Sorge. Er fragt deshalb seine Psychiaterin um Rat, die feststellt, dass Charlie noch immer nicht damit klarkommt, dass ihn Mia vor dem Altar sitzen ließ In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jane Lynch (Dr. Linda Freeman) Emmanuelle Vaugier (Mia) Anastasia Roark (Pepper) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman

