ProSieben 05:25 bis 05:45 Comedyserie Mike & Molly Sex und Tod USA 2013 Dolby Digital HDTV Merken Molly ist mit ihrem Buch schwer beschäftigt und recherchiert, was das Zeug hält. So landet sie auch an Victorias Arbeitsplatz, einem Bestattungsunternehmen. Dort lernt sie aber das Gruseln. Und Mike ist neugierig und wagt es, die ersten Zeilen zu lesen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Louis Mustillo (Vince) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Phill Lewis Drehbuch: Aaron Vaccaro, Marla DuMont, Mark Roberts Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman