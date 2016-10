Nick 03:45 bis 04:05 Comedyserie See Dad Run Dad und die Reime USA 2014 Merken David macht Joes Lieblingslehrer Hoffnungen auf eine Karriere als Drehbuch-Autor. Der kündigt daraufhin sofort seinen Job - ausgerechnet, als Joe sich mit seiner Hilfe beim Abend der Reime beweisen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Baio (David Hobbs) Alanna Ubach (Amy Hobbs) Ryan Newman (Emily Hobbs) Jackson Brundage (Joe Hobbs) Bailey Michelle Brown (Janie Hobbs) Ramy Youssef (Kevin) Mark Curry (Marcus) Originaltitel: See Dad Run Regie: Jody Margolin Hahn Drehbuch: Gigi McCreery, Perry M. Rein Musik: Rick Marotta

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 414 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 214 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 144 Min. King Kong

Abenteuerfilm

RTL II 01:40 bis 04:30

Seit 134 Min.