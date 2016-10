Nick 01:40 bis 02:05 Jugendserie Drake & Josh Die Riesengarnele USA 2007 Merken Josh organisiert Drake einen Gig im Kino, zu dem er einen Mitarbeiter von Spin City Records, einem renommierten Musikverlag, einlädt. Dieser zeigt sich nach Drakes Auftritt hellauf begeistert und lädt die beiden ein, nach L.A. zu kommen, um eventuell über einen Plattenvertrag zu sprechen. Dort unterzeichnet Josh in Abwesenheit von Drake in seiner Funktion als dessen Manager einen Vertrag, lässt sich dabei jedoch so von einer Schale Riesengarnelen ablenken, dass er völlig vergisst, ihn durchzulesen und somit alle Rechte zur Gestaltung des Songs an die Plattenfirma abtritt. Das Ergebnis seiner Nachlässigkeit zeigt sich, als die beiden zum ersten Mal den fertig produzierten Song hören. Außerdem bietet Walter Helen an, ihre Großmutter während ihrer Hochzeitsfeierlichkeiten für einige Tage bei sich wohnen zu lassen. Er ahnt zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht, was er sich und seiner Familie damit antut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Drake Bell (Drake Parker) Josh Peck (Josh Nichols) Miranda Cosgrove (Megan Parker) Jonathan Goldstein (Walter Nichols) Nancy Sullivan (Audrey Parker-Nichols) Yvette Nicole Brown (Helen) Samantha Cope (Andrea) Originaltitel: Drake & Josh Regie: Dan Schneider Drehbuch: George Doty IV, Dan Schneider, Ethan Banville Musik: Michael Corcoran Altersempfehlung: ab 12