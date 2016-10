Nick 19:35 bis 20:05 Kinderserie School of Rock Die Sache mit dem Geld USA 2016 Merken Summer erfährt, dass für den "Battle of the Bands" eine Antrittsgebühr in Höhe von 200 Dollar gezahlt werden muss. Noch dazu ist diese Gebühr schon in zwei Tagen fällig. Die Mädels und Jungs der "School of Rock" haben verschiedene Ideen, um Geld zu verdienen und sie schaffen es tatsächlich, innerhalb eines Tages deutlich mehr als die benötigten 200 Dollar einzunehmen. Das Geld kommt in die Bandkasse und Summer macht die Ansage, dass der Überschuss für Dinge, die der Band nutzen, ausgegeben werden kann. Es kommt, wie es kommen muss: Über Nacht ist die Bandkasse leer und die "School of Rock" um einen Haufen unnützer Dinge reicher. Nun bleiben nur noch zwei Stunden, um die 200 Dollar zu beschaffen, doch Mr. Finn ist sich sicher: Musik ist die Lösung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashlyn Boots (Regina) Shaun Brown (Golden Statue Guy) Tony Cavalero (Dewey Finn) Damarion Hall (Classmate) Jade Holden (Student) Ricardo Hurtado (Freddy) Originaltitel: School Of Rock Regie: Trevor Kirschner Drehbuch: Gigi McCreery, Perry M. Rein, Mike White Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6