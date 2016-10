Nick 05:15 bis 05:45 Comedyserie iCarly Ein liebes Lied USA 2007 Merken In Windeseile hat sich in der Schule herumgesprochen, dass sich Mädchenschwarm Jake Krandle von seiner Freundin Stephanie getrennt hat. Die übrigen Mädchen wittern natürlich ihre Chance, sich mit Jake zu verabreden - und auch Carly versucht ihr Glück. Weil Jake ein großer Fan der iCarly-Webshow ist, lädt sie ihn kurzerhand ein, sie im Studio zu besuchen. Es stellt sich heraus, dass Jake Gitarre spielt und auch noch singt. Da Sam und Carly schon immer mal Livemusik in der Show haben wollten, wird Jake sofort engagiert. Allerdings singt der Schönling absolut fürchterlich. Carly traut sich nicht, ihrem Schwarm das zu sagen und ihn aus der Sendung zu werfen. Sie bittet Freddie, Jakes Gesang so abzumischen, dass es sich gut anhört. Nur sehr widerwillig geht Freddie darauf ein. Doch dafür gibt's sogar eine Belohnung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Sam) Nathan Kress (Freddie) Jerry Trainor (Spencer) Lexi Ainsworth (Lexi) Ashley Ausburn (Cross Eyed Girl) Doug Brochu (Wrestler #1) Originaltitel: iCarly Regie: David Kendall Drehbuch: Dan Schneider, Ethan Banville Kamera: Mike Spodnik Musik: Michael Corcoran Altersempfehlung: ab 6