sixx 17:25 bis 18:20 Serien Hart of Dixie Verflucht! USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Zoe kann nicht glauben, dass Joel sie wirklich verlassen hat. Sie glaubt nun, dass sie verflucht ist und will versuchen, das Unglück, das sie anderen gebracht hat, wiedergutzumachen. Dazu gehört auch die Trennung von George und Lemon Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Jamie King (Lemon Breeland) Scott Porter (George Tucker) Kaitlyn Black (Annabeth Nass) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Ricardo Méndez Matta Drehbuch: Sarah Kucserka, Veronica Becker Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 6