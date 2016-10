sixx 15:35 bis 16:30 Mysteryserie Charmed - Zauberhafte Hexen Die Reiter der Apokalypse USA 2000 Merken Die Reiter der Apokalypse brechen über San Francisco herein. Piper, Prue und Phoebe verkennen die Situation und begehen einen Fehler, woraufhin Prue von einem Reiter mit in eine andere Dimension gerissen wird. Kann sie noch gerettet werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shannen Doherty (Prue Halliwell) Holly Marie Combs (Piper Halliwell) Alyssa Milano (Phoebe Halliwell) Dorian Gregory (Morris) Brian Krause (Leo) Geoffrey Blake (Strife) Jeff Ricketts (Famine) Originaltitel: Charmed Regie: Michael Zinberg Drehbuch: Sheryl J. Anderson Kamera: Rick Gunter Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 12