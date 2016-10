sixx 05:20 bis 06:05 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Der Zorn der Göttin USA 2001 Merken Buffy ist sich immer noch unsicher über ihre Bestimmung. Also bricht sie in die Wüste auf, um sich Rat von der ersten Jägerin zu holen. Inzwischen hat sich Spike einen Roboter in Gestalt von Buffy bauen lassen, um mit ihm endlich all das zu machen, was er mit der echten Buffy nicht tun kann. Doch bald darauf wird er von Glorys Helfern entführt, die ihm das Geheimnis des Schlüssels herauspressen wollen. Buffy und ihre Freunde fürchten nun, dass Spike Dawn verrät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Anthony Stewart Head (Rupert Giles) Armin Shimerman (Principal Snyder) James Marsters (Spike) Seth Green (Oz) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: Scott Brazil, Reza S. Badiyi, Michael Gershman Drehbuch: Jane Espenson, Joss Whedon Kamera: Michael E. Gershman, Raymond Stella Musik: Nerf Herder, Thomas Wanker Altersempfehlung: ab 12